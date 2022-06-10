Жителям прифронтових районів Запорізької області заборонили виходити з дому 12 червня

На території прифронтових районів Запорізької області протягом усього дня 12 червня діятиме комендантська година. При цьому це обмеження номінально поширюється і на окуповану російськими військами частину регіону.

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Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, комендантська година розпочнеться о 22:00 11 червня і закінчиться о 5:00 13 червня. Вона запроваджується у Василівському, Бердянському, Мелітопольському та Пологівському районах, тобто у всіх, крім Запорізького.

"Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області", - сказано у повідомленні.

Обласна влада нагадує, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

"Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Бережіть себе та пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе усіх ворогів!" - Заявили в ОВА.

Нагадаємо також, що напередодні влада регіону заявила, що через війну та окупацію Росією азовського узбережжя курортний сезон цього року офіційно відкрито не буде, оскільки в таких умовах не можна виключити небезпеку для життя відпочиваючих.