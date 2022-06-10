Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Жителям прифронтових районів Запорізької області заборонили виходити з дому 12 червня

Жителям прифронтових районів Запорізької області заборонили виходити з дому 12 червня
Пошкоджений обстрілом 26 травня будинок у місті Гуляйполі Пологівського району. Фото: Telegram/zoda_gov_ua

На території прифронтових районів Запорізької області протягом усього дня 12 червня діятиме комендантська година. При цьому це обмеження номінально поширюється і на окуповану російськими військами частину регіону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, комендантська година розпочнеться о 22:00 11 червня і закінчиться о 5:00 13 червня. Вона запроваджується у Василівському, Бердянському, Мелітопольському та Пологівському районах, тобто у всіх, крім Запорізького.

"Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області", - сказано у повідомленні.

Обласна влада нагадує, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

"Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Бережіть себе та пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе усіх ворогів!" - Заявили в ОВА.

Нагадаємо також, що напередодні влада регіону заявила, що через війну та окупацію Росією азовського узбережжя курортний сезон цього року офіційно відкрито не буде, оскільки в таких умовах не можна виключити небезпеку для життя відпочиваючих.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов