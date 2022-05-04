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Після обстрілу Авдіївського коксохіму підприємство переводять у режим консервації
Частину співробітників підприємства ще у березні перевели на дистанційний режим роботи.
Група "Метінвест" здійснює процес консервації Авдіївського коксохіму, мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу. Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Всі, хто може виконувати роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Проте продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період військових дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка і прицільна. Фахівці підприємства навіть не встигли повернутися на завод у бомбосховища, які сьогодні стали укриттям для співробітників та мешканців Авдіївки", — йдеться у повідомленні.
Зараз на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування в достатньому обсязі для тривалого перебування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині загинуло 10 людей і 15 отримали поранення.