Після обстрілу Авдіївського коксохіму підприємство переводять у режим консервації

Частину співробітників підприємства ще у березні перевели на дистанційний режим роботи.

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Група "Метінвест" здійснює процес консервації Авдіївського коксохіму, мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Всі, хто може виконувати роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Проте продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період військових дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка і прицільна. Фахівці підприємства навіть не встигли повернутися на завод у бомбосховища, які сьогодні стали укриттям для співробітників та мешканців Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Зараз на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування в достатньому обсязі для тривалого перебування.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині загинуло 10 людей і 15 отримали поранення.