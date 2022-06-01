Росіяни ремонтують пошкоджену військову техніку на українських підприємствах, - Генштаб

Російські окупанти в окремих українських населених пунктах організовують відновлення своєї пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях. А також грабують мирних жителів.

"В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, практично на всій тимчасово захопленій території росіяни заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають із Криму в Запорізьку область особовий склад та військову техніку, у тому числі "Гради".