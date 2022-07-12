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Холдинг TECHIIA інвестував в Aestech – компанія забезпечує безрамкове скління фасадів
Aestech – новий актив у складі холдингу TECHIIA, виробник склопакетів підвищеної міцності, які є основою технології безрамкового скління фасадів. Компанія створена у результаті покупки «ПІК Груп», яка понад 10 років виготовляє та встановлює склопакети великих площ.
Як повідомляє прес-служба холдингу, Aestech володіє міжнародними патентами на технологію склопакетів підвищеної міцності. Їх несуча здатність у кілька разів вища, ніж у стандартних склопакетів, при цьому мінімізовано оптичні спотворення. Вертикальні та горизонтальні алюмінієві профілі відсутні, а це забезпечує безрамковість скління і дозволяє оптимально використати площу забудови.
Тож з допомогою Aestech архітектори і девелопери зможуть реалізовувати будь-які архітектурні рішення в естетиці будівель і цілих міст.
Виробництво Aestech розташоване на заході України. Завод здатен виробляти на одній лінії 130 тис. м² скла на рік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компанію очолив Денис Воробей, який має багаторічний досвід державного і комерційного управління та низку реалізованих інфраструктурних та міжнародних проєктів.
Холдинг TECHIIA створив Aestech, придбавши українську компанію «ПІК Груп». Вона з 2011 року створює інноваційні інженерні рішення в технологіях світлопрозорих конструкцій на основі склопакетів підвищеної міцності, а також ригельні та стійкові фасадні системи, купольні системи та підвісні фасади, що дозволяє виконати найсміливіші задуми архітекторів. В свій час «ПІК Груп» отримала багато нагород за кращі рішення із склоконструкцій для екстерʼєру і інтерʼєру.