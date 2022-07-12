Холдинг TECHIIA інвестував в Aestech – компанія забезпечує безрамкове скління фасадів

Aestech – новий актив у складі холдингу TECHIIA, виробник склопакетів підвищеної міцності, які є основою технології безрамкового скління фасадів. Компанія створена у результаті покупки «ПІК Груп», яка понад 10 років виготовляє та встановлює склопакети великих площ.

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Як повідомляє прес-служба холдингу, Aestech володіє міжнародними патентами на технологію склопакетів підвищеної міцності. Їх несуча здатність у кілька разів вища, ніж у стандартних склопакетів, при цьому мінімізовано оптичні спотворення. Вертикальні та горизонтальні алюмінієві профілі відсутні, а це забезпечує безрамковість скління і дозволяє оптимально використати площу забудови.

Тож з допомогою Aestech архітектори і девелопери зможуть реалізовувати будь-які архітектурні рішення в естетиці будівель і цілих міст.

Виробництво Aestech розташоване на заході України. Завод здатен виробляти на одній лінії 130 тис. м² скла на рік.

Компанію очолив Денис Воробей, який має багаторічний досвід державного і комерційного управління та низку реалізованих інфраструктурних та міжнародних проєктів.

«Безрамкові скляні фасади – це майбутнє сфери девеломпенту, яке вже прийшло. Ми пропонуємо клієнтам у будь-якій точці світу якісну, інноваційну технологію, яка дозволить втілити найсміливіші задуми архітекторів». Денис Воробей СЕО Aestech

«Aestech – новий бізнес у складі холдингу TECHIIA, але зі звичною для нас філософією: пропонувати технологічні рішення українців глобальному ринку. Інноваційні, екологічні та енергоефективні технології будівництва сьогодні потрібні кожній країні, яка хоче створювати якісні урбаністичні обʼєкти, а особливо Україні, в якої попереду великий етап відновлення». Юрій Лазебніков керівний партнер холдингу TECHIIA

Холдинг TECHIIA створив Aestech, придбавши українську компанію «ПІК Груп». Вона з 2011 року створює інноваційні інженерні рішення в технологіях світлопрозорих конструкцій на основі склопакетів підвищеної міцності, а також ригельні та стійкові фасадні системи, купольні системи та підвісні фасади, що дозволяє виконати найсміливіші задуми архітекторів. В свій час «ПІК Груп» отримала багато нагород за кращі рішення із склоконструкцій для екстерʼєру і інтерʼєру.

