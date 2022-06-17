Уряд доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні, але без глядачів

Кабінет міністрів 17 червня доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану, однак з міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, уряд ухвалив таке рішення саме за його пропозицією. Він подякував за підтримку ініціативи прем'єр-міністру Денису Шмигалю, а також президенту Володимиру Зеленському.

Як зазнавив чиновник, Мінмолодьспорту почне готуватися до нового спортивного сезону у координації з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Національною поліцією, ДСНС та місцевими військовими адміністраціями

"Українська Прем'єр-Ліга з футболу та інші національні чемпіонати повертаються в Україну!.. Ми є нацією переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!", - підкреслив Гутцайт.

При цьому ще в кінці травня Мінмолодьспорту своїм наказом №1587 дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без присутності глядачів.

Як зазначають у відомстві, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях. При їх проведенні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.