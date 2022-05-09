Кінотеатр "Жовтень" на Подолі відновлює роботу

Отримані до початку війни квитки будуть дійсні на нові сеанси.

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З 12 травня кінотеатр "Жовтень" на Подолі у Києві відновлює свою роботу. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

У кінотеатрі показуватимуть фільми "Бетмен" Метта Рівза, "Белфаст" Кеннета Брана, "Носоріг" Олега Сенцова, "Лакричну піцу" Пола Томаса Андерсона та інші.

Також можна буде переглянути переможців секції Cinefondation Канського фестивалю.

Отримані до початку війни квитки будуть дійсні на нові сеанси.

Нагадаємо, що Netflix купив права на показ фільму "Носоріг" режисера Сенцова.