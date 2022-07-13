13 липня відбудеться онлайн марафон «Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості судового провадження та виконання рішень»

Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні «БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Особливості судового провадження та виконання рішень».

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Під час заходу будуть розглянуті особливості розгляду судових справ в умовах воєнного стану, еволюцію судової практики, відновлення втраченого судового провадження, виконання судових рішень, а також відповімо в прямому ефірі на актуальні питання, які виникнуть у учасників заходу.

Дата: 13 липня 2022 року

Час: 11:00-13:30

Формат: online-дискусія, питання-відповіді

Реєстрація: https://bit.ly/3AsJ1iA

Участь безкоштовна

Генеральний партнер: ЮФ «Горецький і Партнери»

Питання для обговорення:

· Судочинство України в умовах війни – чи на часі реформи?

· Електронний суд: реалії та перспективи (документообіг, відеоконференції тощо)

· З’їзди суддів: історичний екскурс

· Незалежність судової влади: реалізація конституційного принципу

· Єдина судова практика – оцінка роботи Верховного Суду

· Виконання судових рішень під час воєнного стану – проблеми та рекомендації

· Судова практика (аналіз постанов Верховного Суду на певну тематику)

Модератор: Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), адвокат-медіатор, доцент, голова Благодiйного Фонда "Олега Горецького".

Серед спікерів:

Блажівська Оксана, членкиня Вищої ради правосуддя , д.ю.н.

Олег Ткачук, суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., доцент

Андрій Калараш, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

Олексій Сальніков, Голова Державної судової адміністрації України

Олександр Коровайко, голова Херсонського апеляційного суду, д.ю.н.

Кирил Горбуров, нотаріус, кандидат історичних наук, Заслужений юрист України

Учасники: судді, адвокати, корпоративні юристи, представники державних органів та бізнесу.

При необхідності, за підсумками заходу, ААУ підготує звернення до державних органів з метою привернення уваги та реагування на проблемні питання, які потребують вирішення.

Реєстрація: https://bit.ly/3AsJ1iA

З приводу питань звертайтеся, будь ласка:

за тел.: + 38 (67) 239 86 90

e-mail: [email protected]