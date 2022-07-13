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13 липня відбудеться онлайн марафон «Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості судового провадження та виконання рішень»
Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні «БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Особливості судового провадження та виконання рішень».
Під час заходу будуть розглянуті особливості розгляду судових справ в умовах воєнного стану, еволюцію судової практики, відновлення втраченого судового провадження, виконання судових рішень, а також відповімо в прямому ефірі на актуальні питання, які виникнуть у учасників заходу.
Дата: 13 липня 2022 року
Час: 11:00-13:30Підписуйтесь на наш Telegram канал
Формат: online-дискусія, питання-відповіді
Реєстрація: https://bit.ly/3AsJ1iA
Участь безкоштовна
Генеральний партнер: ЮФ «Горецький і Партнери»
Питання для обговорення:
· Судочинство України в умовах війни – чи на часі реформи?
· Електронний суд: реалії та перспективи (документообіг, відеоконференції тощо)
· З’їзди суддів: історичний екскурс
· Незалежність судової влади: реалізація конституційного принципу
· Єдина судова практика – оцінка роботи Верховного Суду
· Виконання судових рішень під час воєнного стану – проблеми та рекомендації
· Судова практика (аналіз постанов Верховного Суду на певну тематику)
Модератор: Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), адвокат-медіатор, доцент, голова Благодiйного Фонда "Олега Горецького".
Серед спікерів:
Блажівська Оксана, членкиня Вищої ради правосуддя , д.ю.н.
Олег Ткачук, суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., доцент
Андрій Калараш, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.
Олексій Сальніков, Голова Державної судової адміністрації України
Олександр Коровайко, голова Херсонського апеляційного суду, д.ю.н.
Кирил Горбуров, нотаріус, кандидат історичних наук, Заслужений юрист України
Учасники: судді, адвокати, корпоративні юристи, представники державних органів та бізнесу.
При необхідності, за підсумками заходу, ААУ підготує звернення до державних органів з метою привернення уваги та реагування на проблемні питання, які потребують вирішення.
Реєстрація: https://bit.ly/3AsJ1iA
З приводу питань звертайтеся, будь ласка:
за тел.: + 38 (67) 239 86 90
e-mail: [email protected]