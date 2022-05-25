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Альфа-Банк Україна надає клієнтам можливість до 1 червня заощадити 20% власних коштів від діючого кредиту
Протягом всього травня Альфа-Банк Україна пропонує своїм клієнтам сплатити 80% від залишку заборгованості діючого кредиту, а 20% коштів заощадити завдяки прощенню банком цієї частини боргу. Для цього потрібно сплатити 80% заборгованості за діючим кредитом до 1 червня.
Дана пропозиція стосується власників:
· Кредитів готівкою та кредитів на товари, залишок яких складає 10+ тисяч грн строкової або простроченої заборгованості до 180 днів.
· Кредитних карток, за якими немає простроченої заборгованості більше ніж 180 днів, а сума залишку боргу перевищує 1000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дізнатися суму і термін кредитної заборгованості можна в мобільному додатку Sense SuperApp, в будь-якому чаті банку або у контакт–центрі за номером телефону 3344.
Сплатити необхідну суму в Sense можна декількома, або у разі закриття боргу кредитної картки, одним платежем. У разі, якщо в Sense не вистачає лімітів на оплату боргу кредитки єдиною платіжкою, є можливість оформити цифрову дебетову картку й погасити заборгованість з неї.
Заборгованість за кредитами готівкою та кредитами на товари можна погасити декількома способами. Наприклад, через мобільний додаток Sense SuperApp у розділі "Продукти"/"Кредити”, на сайті Альфа-Погашення за номером договору — з картки будь-якого банку. Або через касу відділення та термінали самообслуговування Альфа-Банку Україна.
Погасити борг за кредитними картками можна через мобільний додаток Sense SuperApp у розділі "Продукти/Кредитні картки”.
Після оплати необхідної суми банк надішле Укрпоштою довідку про списання боргу за адресою проживання (також за потреби можна отримати у відділенні). Потім 80% будуть погашені відповідно до графіка, а 20%, що залишаться, банк анулює упродовж наступного місяця з дати отримання довідки банку.