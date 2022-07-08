Майже 700 тисяч продуктових наборів від ООН доставила "Нова пошта" у гарячі точки

"Нова пошта" від початку квітня доставила 677 653 продуктових набори для українців, які постраждали від війни. До продуктових наборів входять хліб, консерви, макаронні вироби, олія, борошно та інші продукти першої необхідності.

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Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що компанія співпрацює з ООН у рамках Всесвітньої продовольчої програми з метою полегшити життя громадян у населених пунктах, поблизу яких йдуть бойові дії, та які живуть на межі гуманітарної катастрофи.

Зокрема, "Нова пошта" отримує від ООН харчові продукти з Європи і вже в Україні формує з них продуктові набори та доставляє у населені пункти, визначені міжнародною організацією як пріоритетні.

За словами керівника напрямку "Nova Poshta Humanitarian" Андрія Григорова, протягом останніх трьох місяців було виконано доставку до Краматорська, Чернігова, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Найчастіше ми доставляємо набори на склад волонтерської організації, представники якої потім роздають їх людям. Таким чином, "Нова пошта" повністю взяла на себе функції комплектації, логістики та транспортування у цьому проекті. Наша участь у ньому - це продовження гуманітарної місії, яку ми взяли на себе ще з початку війни у 2014 році", - сказав Андрій Григоров.

До продуктових наборів входять хліб, консерви, макаронні вироби, олія, борошно та інші продукти першої необхідності. Їхня вага залежить від регіону та наповнення, це може бути невеликий пакунок вагою 1 кг або велика коробка на 18 кг.

Як повідомили у компанії, до кінця місяця "Нова пошта" доставить ще близько 35 000 наборів до Харківської області.

Варто зазначити, що Nova Poshta Humanitarian - це напрямок діяльності "Нової пошти", що компанія веде з початку повномасштабної війни в Україні для всебічної допомоги нашій країні та населенню.