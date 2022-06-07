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Онлайн-практику: ПДВ та новації закону 2260-IX обговорять за участі представників ДПС на заході ААУ 8 червня 2022 року
Асоціація адвокатів України запрошує на онлайн-марафон "БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ПОДАТКОВІ ЗМІНИ", який буде присвячений онлайн-практиці: ПДВ та новацій закону 2260-IX.
Захід відбудеться за участі:
- Данила Гетманцева, Народного депутата України, Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, д.ю.н., професора.
- Тетяни Кірієнко - виконувача обов’язків Голови Державної податкової служби України.
- Керівників Департаментів ДПС з питань адміністрування, аудиту та ризиковості.
Модераторка: Анна Ігнатенко, партнерка ID Legal Group
Захід буде проходити у дискусійному форматі, у всіх учасників буде можливість поставити свої запитання та отримати відповіді від провідних спеціалістів у прямому ефірі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Якщо бажаєте залишити запитання для спікерів вже зараз, переходьте за посиланням: https://forms.gle/kEGA52YU1A41naXR7
Дата: 08 червня 2022 року
Час: 11:00-13:30
Формат: online-дискусія, питання-відповіді.
Реєстрація: https://bit.ly/3GqclaC
Генеральний партнер: ID Legal Group
Кому це буде цікаво: представникам бізнесу, банків, фінансових установ, податківцям, правникам.
Головні питання:
1. Повернення реєстрації ПН/ подання звітності/ комісії та виведення з категорії ризикових
2. Камеральні перевірки податкової звітності/застосування ШС
3. Нові правила щодо документальних перевірок
4. Відновлення бюджетного відшкодування ПДВ.
Зокрема, під час онлайн-заходу, будуть розглянуті:
• Податкові обов’язки для платників податків, у яких є можливість своєчасно реєструвати ПН/РК, подавати податкову звітність, сплачувати податки та збори, виправлення помилок шляхом подання уточнюючих розрахунків.
• Особливості формування ПК на період дії воєнного стану, зокрема, за звітні періоди з лютого по травень 2022 року при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН не зареєстровані ПН та/або РК до них.
• Відновлення роботи регіональних комісій із виведення з категорії ризикових платників податків. Які правила та порядок.
• Проведення камеральних перевірок податкової звітності.
• Подання до контролюючого органу паперової звітності та інших документів.
• Повернення до ШС чи звільнення від них.
• Порядок можливості чи неможливості виконання податкового обов’язку та перелік документів, які підтверджують неможливість виконання таких обов’язків.
• Нові правила щодо документальних перевірок: за яких підстав та обставин, а також як здійснюватимуться.
• Відновлення бюджетного відшкодування сум з ПДВ. Порядок перевірок та підтвердження заявлених сум.
За підсумками заходу ААУ підготує звернення до державних органів з метою привернення уваги та реагування на проблемні питання, які потребують вирішення.
Реєстрація: https://bit.ly/3GqclaC
З приводу питань звертайтеся, будь ласка:
за тел.: +380 (67) 334 34 09, + 38 (67) 239 86 90
e-mail: [email protected]