Онлайн-практику: ПДВ та новації закону 2260-IX обговорять за участі представників ДПС на заході ААУ 8 червня 2022 року

Асоціація адвокатів України запрошує на онлайн-марафон "БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ПОДАТКОВІ ЗМІНИ", який буде присвячений онлайн-практиці: ПДВ та новацій закону 2260-IX.

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Захід відбудеться за участі:

Данила Гетманцева, Народного депутата України, Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, д.ю.н., професора.

Тетяни Кірієнко - виконувача обов’язків Голови Державної податкової служби України.

- виконувача обов’язків Голови Державної податкової служби України. Керівників Департаментів ДПС з питань адміністрування, аудиту та ризиковості.

Модераторка: Анна Ігнатенко, партнерка ID Legal Group

Захід буде проходити у дискусійному форматі, у всіх учасників буде можливість поставити свої запитання та отримати відповіді від провідних спеціалістів у прямому ефірі.

Якщо бажаєте залишити запитання для спікерів вже зараз, переходьте за посиланням: https://forms.gle/kEGA52YU1A41naXR7

Дата: 08 червня 2022 року

Час: 11:00-13:30

Формат: online-дискусія, питання-відповіді.

Реєстрація: https://bit.ly/3GqclaC

Генеральний партнер: ID Legal Group

Кому це буде цікаво: представникам бізнесу, банків, фінансових установ, податківцям, правникам.

Головні питання:

1. Повернення реєстрації ПН/ подання звітності/ комісії та виведення з категорії ризикових

2. Камеральні перевірки податкової звітності/застосування ШС

3. Нові правила щодо документальних перевірок

4. Відновлення бюджетного відшкодування ПДВ.

Зокрема, під час онлайн-заходу, будуть розглянуті:

• Податкові обов’язки для платників податків, у яких є можливість своєчасно реєструвати ПН/РК, подавати податкову звітність, сплачувати податки та збори, виправлення помилок шляхом подання уточнюючих розрахунків.

• Особливості формування ПК на період дії воєнного стану, зокрема, за звітні періоди з лютого по травень 2022 року при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН не зареєстровані ПН та/або РК до них.

• Відновлення роботи регіональних комісій із виведення з категорії ризикових платників податків. Які правила та порядок.

• Проведення камеральних перевірок податкової звітності.

• Подання до контролюючого органу паперової звітності та інших документів.

• Повернення до ШС чи звільнення від них.

• Порядок можливості чи неможливості виконання податкового обов’язку та перелік документів, які підтверджують неможливість виконання таких обов’язків.

• Нові правила щодо документальних перевірок: за яких підстав та обставин, а також як здійснюватимуться.

• Відновлення бюджетного відшкодування сум з ПДВ. Порядок перевірок та підтвердження заявлених сум.

За підсумками заходу ААУ підготує звернення до державних органів з метою привернення уваги та реагування на проблемні питання, які потребують вирішення.

Реєстрація: https://bit.ly/3GqclaC

З приводу питань звертайтеся, будь ласка:

за тел.: +380 (67) 334 34 09, + 38 (67) 239 86 90

e-mail: [email protected]