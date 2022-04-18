Робота на інформаційному фронті важлива

Війна безперечно вносить суттєві корективи у всі сфери життя, в тому числі вона позначається і на роботі. Основною метою та полем діяльності компанії CitySites є інформація. На даний момент у всіх містах, де це можливо, продовжують працювати наші редакції. Журналісти намагаються оперативно надавати життєво необхідну інформацію про стан справ, гуманітарні коридори, роботу критичної інфраструктури та інше.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Важливим елементом є співпраця з благодійними організаціями та волонтерами. На міських сайтах публікується інформація про їх діяльність, контактні номери телефонів, місця зборів та видачі гуманітарної допомоги. Вся інформація публікується абсолютно безкоштовно, тож якщо Ви маєте змогу надати якусь допомогу ми можемо розказати про Вас.

Щодо клієнтів з якими компанія співпрацювала в мирний час. Всі домовленості стосовно рекламного розміщення будуть повністю виконанні. На час війни розміщення безкоштовні. В більшості випадків вони звісно не дуже актуальні, але ми з радістю розповідаємо про компанії які не повернулися спиною до людей, а допомагають передаючи свою продукцію волонтерам та на потреби армії. Велика кількість закладів харчування та ресторанів, не зважаючи на матеріальні затрати, працюють у посиленому режимі безкоштовно годуючи людей. Велике спасибі їм за це.

Компанія CitySites - це історія ідеї, яка стала міжнародним бізнесом. Вже більше ніж шістнадцять років ми об’єднуємо міста інформаційною мережею для комфортного життя користувачів та успішного розвитку бізнесу. Наша мета – об’єднати всю країну та забезпечити доступ до актуальної, перевіреної інформації кожного українця. Для цього ми тримаємося основних принципів:

- Оперативність

- об'єктивна подача інформації

- індивідуальний підхід

Тож, якщо ваша компанія потребує інформаційної підтримки, то готові працювати і наближати нашу перемогу разом!

Тел.: +38 (050) 070-49-96; 0 (800) 335-125 (безкоштовні дзвінки)

E-mail: [email protected]

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