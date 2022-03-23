В Україні фонд K.FUND Василя Хмельницького запускає гуманітарний напрям для боротьби з руйнівними наслідками військової агресії з боку РФ.

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Діяльність фонду очолить СЕО холдингу UFuture Микола Тимощук. До складу борду увійшли Вазіл Гудак, колишній віце-президент ЄІБ та радник Чеського національного фонду розвитку, Міхал Томаш Камінський, віце-маршал сенату Польщі, Артуро Бріс, професор фінансів Міжнародного інституту управлінського розвитку (IMD), директор Світового центру конкурентоспроможності IMD.

Понад три тижні в Україні триває повномасштабне вторгнення російських військ. Росія бомбардує українські міста, руйнуючи житлові та пологові будинки, телевежі, лікарні, школи і театри. Вже загинули тисячі українців, серед яких 109 дітей. Люди шоковані та прагнуть безпеки та захисту. Сотні тисяч людей не мають доступу до води, їжі, світла, зв’язку тощо. Гуманітарні потреби зростають щогодини.

Тому керівництвом фонду було прийнято рішення зосередити свою діяльність повністю на гуманітарній допомозі. Головна місія фонду наразі полягає у тому, щоб зберегти та забезпечити найцінніший ресурс України ​​— її людей. Фонд є неприбутковою організацією. Його команда вже понад сім років реалізує та підтримує проєкти розвитку освіти та економіки та співпрацює з міжнародними організаціями та донорами.

Кошти фонду акумулюватимуться в ЄС. Фонд збиратиме кошти від іноземних партнерів, донорів та організацій, замовлятиме за кордоном товари першої необхідності та постачатиме їх в Україну. Робота фонду зосередиться на таких напрямках: медикаменти та медичне обладнання, спеціалізовані продовольчі товари для зон гуманітарної катастрофи, елементи мобільної енергетичної інфраструктури, спеціалізований транспорт.

В Україні фонд має логістичну екосистему та надійних партнерів, щоб безпосередньо та вчасно доставляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна. Для цього фонд співпрацює з міськими та цивільними державними адміністраціями та волонтерськими штабами. До партнерів вже приєднались такі організації: Нова Пошта, KPMG, Укрзалізниця та FTI Consulting.

«З початку війни команда топ-менеджерів холдингу була передислокована для гуманітарної допомоги Україні. Співробітники координують постачання допомоги з Польщі через склади у Львівській області. Індустріальний парк у Білій Церкві перетворився на ще один логістичний центр і займається розподілом допомоги у Києві та центральній Україні, у тому числі співпрацює з Українським Червоним Хрестом тощо. Тепер і робота фонду K.FUND повністю зосередиться на гуманітарній допомозі для українців. Ми готові залучати партнерів та друзів з усього світу на ефективну та своєчасну допомогу Україні», ​​— підкреслив Микола Тимощук, голова фонду.

“Наша головна сила сьогодні ​​— у єдності. Усі ми єднаємось задля того, щоб підтримати українців. Боротись за свободу і незалежність нашої країни, право бути вільними, за мирне небо над Україною та Європою. Разом ми зможемо вистояти. Наразі я звертаюсь до усього світу з проханням підтримати нас у цьому”, - зазначив Василь Хмельницький, засновник фонду K.FUND, холдингу UFuture та інноваційного парку UNIT.City.

Фонд закликає міжнародних партнерів, інвесторів, організації та громадян приєднатись до допомоги та надати фінансову підтримку.

“Війна в Україні стосується майбутнього демократії та свободи в Європі та, можливо, за її межами. Міжнародна спільнота має об’єднатися для підтримки народу України, щоб протистояти російському вторгненню. Бізнес-спільнота, як в Україні, так і за кордоном, несе особливу відповідальність за мобілізацію ресурсів для подолання гуманітарної кризи в Україні. Фонд може відігравати особливу роль у координації такої гуманітарної допомоги з боку бізнес-спільноти”, ​​— наголосив Вазіл Гудак, член борду фонду.

Фінансову підтримку можна зробити на офіційні рахунки фонду у доларах США та євро:

Beneficiary Name: K Fund Raising Organisation

Beneficiary bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna

Payment details: charity contribution

EUR Account

IBAN AT473100000156878457

USD Account

IBAN AT763100007056878457

SWIFT RZBAATWW

Sort Code 31000

Correspondent Banks:

EUR payments

Correspondent Bank: DZ Bank AG, Frankfurt

SWIFT GENODEFF

Account number DE37500604000009011447

USD payments

Correspondent Bank: Standard Chartered Bank, New York

SWIFT SCBLUS33

Account number 3582039831001

Дізнатись більше інформації про фонд та слідкувати за його діяльністю можна за посиланнями: https://support4ukraine.kfund.ua