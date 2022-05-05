76% жителів ЄС хочуть бачити Україну членом союзу, коли вона буде готова – опитування

76% опитаних жителів Європейського Союзу згодні, зокрема 30% абсолютно згодні, з думкою, що Україна має приєднатися до нього, коли буде готова до цього. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Ipsos, опубліковані на сайті Ради ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ще 12% схиляються до негативної відповіді, 10% не згодні з цим твердженням категорично, а 12% не змогли відповісти.

Найбільше тих, хто однозначно готовий до прийняття України до ЄС у разі її власної готовності, серед мешканців Литви (58%), Ірландії (53%), Естонії (49%), Португалії (48%) та Швеції (47%).

Крім того, 71% жителів ЄС погоджуються, у тому числі 31% згодні абсолютно, з тим, що Україна є частиною європейської сім'ї. Цілком упевнені в цьому 55% опитаних у Швеції, по 54% у Литві та Ірландії, а також 51% у Фінляндії.

У той же час найбільше переконаних противників цієї позиції – на Кіпрі (21%), у Болгарії (20%) та Греції (18%).

Проте загалом переважна більшість жителів союзу українцям симпатизує (54% точно та 35% схиляються до цього), причому це спостерігається у всіх країнах ЄС. Найбільше тих, хто не такої симпатії не відчуває, - знову ж таки, у Болгарії (сумарно 25%), Угорщині (19%), на Кіпрі (15%) та у Греції (14%).

Масштабне опитування було проведене у всіх країнах-членах Євросоюзу 13-20 квітня. Усього опитано 26 тисяч осіб – по 1 тисячі в кожній з них (крім Люксембургу, Кіпру та Мальти – там вибірка склала по 500 осіб).

Нагадаємо, що Україна зараз перебуває на стадії подання заявки на членство в ЄС: влада очікує, що країна отримає статус кандидата не пізніше червня, а на статус повноправного члена розраховує вже у 2024 році.