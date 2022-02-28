Арахамія, Подоляк та голова Міноборони Резніков прибули на українсько-білоруський кордон для переговорів Росією

Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі у переговорах із представниками Російської Федерації.

До складу української делегації увійшли голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, повідомляє ВП.

Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Російську делегацію під час переговорів очолив помічник Президента Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступник міністра оборони Олександр Фомін, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та Посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Російсько-українські переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять. З міркувань безпеки точне місце організатори переговорів не називають.

Раніше глава російської делегації заявляв, що початок російсько-українських переговорів очікується об 11 годині (по Києву).