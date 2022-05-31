Арестович пояснив позицію США щодо передачі далекобійної зброї Україні

США не нададуть Україні далекобійні тактичні ракети, що б'ють на 300 кілометрів, бо бояться ескалації, але Києву вистачить і ракет, що б'ють на 70 км.

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Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у ефірі "Фейгін Live".

За його словами, США навряд чи дадуть більше ніж 3-4 дивізіони систем ракет залпового вогню, але цього вистачить для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу "на конкретних напрямках".

Як вважає Арестович, Росія зараз веде переговори із Заходом, і війна в Україні зараз переходить у нову більш керовану стадію.

"Явно йдуть серйозні торги. Коли йдуть торги, сторони один одному поступаються. Росія робить реверанси на користь розблокування портів та обміну полоненими. Американці та європейці повинні також робити кроки до зниження ескалації", - заявив Арестович.

На його думку, зараз активно йде закулісний діалог, який розпочався з дзвінка до Москви військових керівників США.

"Тому війна стає більш керованою, що знижує ризики серйознішої ескалації - наприклад, застосування ядерної чи хімічної зброї", - зазначив Арестович.

Він наголосив, що США саме тому не поставляють Києву далекобійні ракети.

За словами Арестовича, установки, які б'ють на 60-70 кілометрів, можуть зупинити російський наступ на окремих ділянках.

Зазначимо, США передадуть Україні ракетні системи, які зможуть вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

Минулого тижня офіційні особи США заявили, що Білий дім близький до рішення про те, які ракети надати Києву, але не назвали конкретної зброї, яка буде відправлена.