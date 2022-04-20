Арестович про заяву Пентагону: "Парк літаків ЗСУ збільшився"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що останнім часом парк літаков Збройних сил України справді дещо збільшився.

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Про це він повідомив в ефірі FREEДІМ, коментуючи заяву прессекретаря Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Пентагон увечері 20 квітня повідомив, що США мають намір поставити Україні винищувачі. Під час спілкування з журналістами Кірбі сказав, що літаковий парк ПВ ЗСУ збільшився за останні два тижні. Спікер Пентагону дав неоднозначну відповідь на запитання, чи постачали вже США винищувачі в Україну.

Коментуючи цю ситуацію, Арестович сказав: "Всі бачили повідомлення сьогодні, що надійшли літаки. Але сформулюємо це так: літаковий парк Збройних сил України дещо збільшився. На цьому поки що все".

При цьому Командування Повітряних сил ЗСУ після заяви Пентагону уточнило, що ЗСУ не отримували від західних партнерів нові літаки. Допомога надійшла у вигляді деталей для ремонту тих, що є.