Арестович прогнозує, що Росія завдаватиме ракетних ударів по Україні до останнього дня війни

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ще не менше місяця російські війська запускатимуть ракети по українських містах та селах. Свою думку Арестович висловив у ефірі національного телемарафону.

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При цьому він сказав, що такої тактики армія РФ дотримуватиметься до кінця війни.

"Безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає", — розповів радник голови ОП.

Він додав, що таких ракет у них ще сотні, зазначивши, що у ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет.

Російські військові завдавали ракетних ударів практично по всіх регіонах України. Напередодні, 18 квітня, окупанти запустили одночасно кілька ракет по Львову та Дніпропетровській області, а саме по Синельниківському та Павлоградському районах.

У Львові 6 людей загинуло, 11 поранено, серед них 1 дитина. Внаслідок ракетного удару по регіону в Синельниківському районі двоє людей отримали травми, а у Павлоградському районі загарбники зруйнували залізничну інфраструктуру.