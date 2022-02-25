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Арестович та Подоляк розповіли про поточну ситуацію на фронтах
Арестович зазначив, що кількість ворожих ракет зменшується. Також він закликав усіх чоловіків записуватися до лав тероборони.
Радники голови Офісу президента Михайло Подоляк та Олексій Арестович провели спільний брифінг в Офісі президента щодо поточної ситуації в містах України, де точаться бої з російськими військовими.
Під час брифінгу радники зазначили, що по периметру – небезпека розвивається у напрямі Димір - Іванків. Тобто це на північний захід від Києва, там бої йдуть у районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча. Російські війська намагаються наступати, але там українські десантні механізовані дружини виставили надійний заслін, знищено кілька вертольотів.
Чернігівська та Сумська область – на Чернігівщині зупинили наступ противника, там активних дій не ведеться. Противник накопичує резерв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У сумському напрямку також. Але там надійно тримають оборону. Арестович зазначив, що за ці напрямки можна хвилюватися менше за інші. Харків тримається – вранці відбили ще одну атаку та спробу наступу. Ідуть певні артилерійські дуелі.
У Мелітополі ситуація неоднозначна. Там на одній частині міста є війська РФ, які прийшли з Криму, але іншу утримують українські військові, які не дають просуватися далі у бік Маріуполя.
Херсон – війська РФ спробують перетнути річку Дніпро. Наші війська тримають оборону, ситуація керована. Говорити про те, що противник прорвався і йде далі, немає сенсу.
Вранці було кілька повітряних ударів, зокрема, по Києву. Наші сили ППО збили дві крилаті ракети та літаки типу СУ-27, льотчика допитують.
Удари були по аеропорту Біла Церква, по Василькову.
Те, що кількість цих ракет зменшується означає, що у противника їх просто не вистачає.
Арестович додав, що запрошує всіх чоловіків записуватись до лав тероборони.
Нагадаємо, що бійці 112 Окремої бригади територіальної оборони Києва звернулися по допомогу до власників дронів.