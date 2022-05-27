Армія РФ намагається захопити Сєвєродонецьк, але Україна зберігає контроль, - розвідка Британії

Російські війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також перекидають танки Т-62 на південь України.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

Зазначається, що російські сухопутні війська недавно захопили кілька сіл на північний захід від Попасної.

"Росія чинить тиск на Сєвєродонецький котел, але Україна зберігає контроль над кількома секторами, які обороняє, позбавляючи Росію повного контролю над Донбасом", - повідомляє розвідка.

Перед південним угрупуванням військ Росії, ймовірно, залишається завдання окупувати південну територію України, вважає розвідка.

За її оцінками, розконсервовані 50-річні танки Т-62, ймовірно, перекинуті на південь України, майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою наголошує на нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки.

Нагадаємо, як повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, протягом усієї доби росіяни намагалися протиснутися до Сєверодонецька з боку Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових у районі Устинівки.