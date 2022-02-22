Австралія закриває своє посольство у Львові

Австралія із міркувань безпеки вирішила закрити своє посольство у Львові.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн. У своїй заяві глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".

За її словами, Австралія у цьому питанні солідарна зі США, Європейським Союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

"Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі та жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету та територіальної цілісності України", — зазначила Пейн.

Вона також закликала громадян Австралії терміново залишити територію України.

"Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. Не затримуючись... У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам було наказано покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені до східної Польщі та Румунії, щоб допомогти всім охочим покинути Україну", — заявила глава австралійського МЗС.

Раніше через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Австралія тимчасово евакуювала посольство країни з Києва до Львова.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР і ЛНР російськими збройними силами".

На незаконне рішення Путіна вже відреагували глави Єврокомісії та Євроради Фон дер Ляйєн та Шарль Мішель, назвавши визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Крім того, рішення Путіна порушує Мінські угоди, наголошують європейські лідери.

У свою чергу, голова Міністерства закордонних справ Данії Еппе Кофод назвав рішення Росії ворожим та порушенням міжнародного права.