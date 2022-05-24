Байден про війну РФ проти України: Це глобальна проблема, а не регіональна

Криза в Україні є глобальною проблемою, яка наголошує на важливості підтримання міжнародного порядку, регіональної цілісності та суверенітету.

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Про це заявив у вівторок, 24 травня, президент США Джо Байден на зустрічі чотирьох країн у Токіо, повідомляє Reuters.

"Це більше, ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", - сказав Байден.

Він зазначив, що Вашингтон підтримає своїх союзників і наполягатиме на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

"Напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету", - додав Джо Байден.

Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання пакету надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів. 20 млрд доларів із цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма та гуманітарна допомога.

Також Байден доручив виділити Україні ще один пакет воєнної допомоги на 100 мільйонів доларів. Загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження склала приблизно 3,9 мільярда доларів з того часу, як 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.