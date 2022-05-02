Батальйон "Азов" входить до складу Нацгвардії України і не має відношення до політики, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що батальйон "Азов" давно вже є частиною української армії та входить до складу Національної гвардії.

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Про це глава держави повідомив у інтерв'ю ERT.

Відповідаючи на питання про звинувачення з боку російської пропаганди та влади РФ батальйону "Азов" у "неонацизмі", Зеленський сказав: "У 2014 році, коли країну захищали добробати, багато з їхніх закликів були досить радикальними щодо Російської Федерації. Це були добровольці, та це був їхній особистий погляд".

При цьому наразі до "Азову" вже не входять добровольці, адже батальйон входить до структури української армії.

"Вони офіційна армія нашої держави. Той, хто хотів займатися політикою, вони пішли і займаються політикою. Ті, хто вирішив діяти у ЗСУ, вони стали частиною ЗСУ", — сказав президент.

Зеленський додав, що влада уважно відстежує прояв радикалізму. Як зазначив глава держави, такі випадки "припиняють і зупиняють будь-які такі кроки".

Наразі частина батальйону "Азов" разом з іншими військовими ЗСУ ведуть бої з окупантами у Маріуполі. Зеленський вважає, що деблокада міста може статися військовим шляхом, але самим це зробити складно – потрібно більше зброї.