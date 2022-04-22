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Бельгія допоможе Україні протитанковою, стрілецькою та нелетальною зброєю

Бельгія допоможе Україні протитанковою, стрілецькою та нелетальною зброєю
Бельгійські гвинтівки

Уряд Бельгії затвердив пакет допомоги Україні для боротьби з російською агресією. Про це повідомляє RTBF.

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Йдеться про 5000 штурмових, 200 протитанкових засобів, а також 3800 тонн пального та нелетальну зброю, у тому числі прилади нічного бачення.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо оцінив бельгійську військову допомогу Україні за весь час з 24 лютого 2022 року у 76 млн євро. Він заявив, що постачання продовжиться.

Країни світу продовжують надавати Україні озброєння. Норвегія надіслала Україні близько сотні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Містраль".

Уряди Іспанії та Словенії підтримали Україну озброєннями - до країни вже їдуть 200 тонн боєприпасів та 20 бронемашин, готуються до відправки 20 танків Т-72.

Також стало відомо про плани Данії виділити близько 90 млн доларів США на зброю для України.

Автор:
Сергій Горєлов