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Бельгія відправляє в Україну паливо та кулемети

Бельгія відправляє в Україну паливо та кулемети
Бельгія відправляє в Україну паливо та кулемети

Уряд Бельгії вирішив надати Україні допомогу у вигляді палива та зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кро.

"Україна попросила у Бельгії паливо у кількості, достатньої для забезпечення своїх військ. Наша країна прийняла цей запит і передасть 3800 тонн палива. Бельгія також надішле українській армії 2000 кулеметів", – повідомив Олександр де Кроо.

Він наголосив, що це не остання допомога Бельгії нашій країні.

"Розбір заявок продовжується", - зазначив Олександр де Кроо.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько