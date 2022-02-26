Бельгія відправляє в Україну паливо та кулемети

Уряд Бельгії вирішив надати Україні допомогу у вигляді палива та зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кро.

"Україна попросила у Бельгії паливо у кількості, достатньої для забезпечення своїх військ. Наша країна прийняла цей запит і передасть 3800 тонн палива. Бельгія також надішле українській армії 2000 кулеметів", – повідомив Олександр де Кроо.

Він наголосив, що це не остання допомога Бельгії нашій країні.

"Розбір заявок продовжується", - зазначив Олександр де Кроо.

L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3 800 tonnes de fuel.



La Belgique fournira aussi 2 000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie des demandes continue. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 26, 2022

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