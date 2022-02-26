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Бельгія відправляє в Україну паливо та кулемети
Уряд Бельгії вирішив надати Україні допомогу у вигляді палива та зброї.
Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кро.
"Україна попросила у Бельгії паливо у кількості, достатньої для забезпечення своїх військ. Наша країна прийняла цей запит і передасть 3800 тонн палива. Бельгія також надішле українській армії 2000 кулеметів", – повідомив Олександр де Кроо.
Він наголосив, що це не остання допомога Бельгії нашій країні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Розбір заявок продовжується", - зазначив Олександр де Кроо.
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .