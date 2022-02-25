Білий дім попросив у Конгресу США $6,4 млрд для України та її сусідів

Білий дім повідомив Конгресу США, що йому знадобиться нове фінансування в розмірі $6,4 мільярда, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

Як передає видання Bloomberg, також на меті підтримка інших східноєвропейських країни, які борються з наслідками.

З нових грошей 2,9 мільярда доларів підуть на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України. За словами представника адміністрації президента США, це буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.