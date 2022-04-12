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Білоруський уряд ввів обмеження на вивіз ряду продтоварів

Білоруський уряд ввів обмеження на вивіз ряду продтоварів

Уряд Білорусі запроваджує обмеження на вивезення з країни окремих видів продовольчих товарів, передає Правительство Беларуси. Йдеться про переміщення товарів до держав, які не входять до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС: Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія та Киргизстан).

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У білоруському уряді прийняли рішення по наступних товарах:

  • борошна (гречаного, пшеничного) – до 1 кг;
  • окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона) – до 1 кг;
  • цукру - до 1 кг солі – до 1 кг;
  • макаронних виробів – до 1 кг;
  • масла рослинного – до 1 л;
  • консервів м'ясних, молочних та рибних (за винятком консервів для дитячого харчування) – до 3 банок.

"Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі", – уточнюється у повідомленні.

Втім, уряд передбачив можливість вивезення таких товарів без обмежень у деяких випадках з рішення облвиконкомів.

Нагадаємо, минулого тижня країни Європейського Союзу припинили пропуск на свою територію автомобілів, зареєстрованих у Росії та Білорусі. Нові санкції зачепили заборону на автомобільні вантажоперевезення територією ЄС, у тому числі транзитні.

Автор:
Максим Беркаль