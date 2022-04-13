Більшість американської зброї з пакета допомоги на $800 млн вже в Україні, - Пентагон

Міністерство оборони США заявляє, що більша частина з великого пакету військової допомоги США на 800 млн. доларів вже в Україні. Про це йдеться на сайті Міноборони США.

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Згідно з повідомленням, за оцінкою Пентагону, українська, як і раніше, зберегла більшу частину своїх систем ППО.

"[Українці] ясно дали зрозуміти, що хочуть збільшити свої запаси засобів протиповітряної оборони. Вони ясно дали зрозуміти, що хочуть більше літаків… Ми говоримо з союзниками та партнерами про те, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їм отримати більше. дальності", - сказали в Пентагоні.

Також повідомляється, що значна кількість безпілотних авіаційних комплексів Switchblade американського виробництва вже знаходиться в Україні. У Пентагоні зазначили, що для роботи зі Switchblade потрібно лише близько одного або двох днів навчання.

За словами чиновника, більшу частину американської зброї на 800 мільйонів доларів уже поставлено українцям. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що у майбутній битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння.