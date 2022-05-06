Більшість європейців вважає, що Україна має бути у Євросоюзі

66% опитаних європейців із різних країн підтримують вступ України до ЄС. Про це свідчать результати квітневого опитування Flash Eurobarometer.

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Найсильніша підтримка вступу України до ЄС у Португалії – 87%, Естонії – 83%, Литві – 82% та Польщі – 81%.

Але деякі країни скептично ставляться до перспектив України у Євросоюзі. Так, серед угорців підтримка становить лише 48%. Такі ж дані у Франції та Бельгії.

За даними іншого опитування, 76% опитаних жителів Європейського Союзу згодні, зокрема 30% абсолютно згодні, з думкою, що Україна має приєднатися до нього, коли буде готова до цього.

Крім того, 71% жителів ЄС згодні, зокрема 31% згодні абсолютно, з тим, що Україна є частиною європейської сім'ї.

Нагадаємо, що Україна зараз перебувають на стадії подання заявки на членство в ЄС: влада очікує, що країна отримає статус кандидата не пізніше червня, а на статус повноправного члена розраховують уже у 2024 році.