- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Бліцкриг провалився: російським військовим видали їжі лише на три дні. СБУ опублікувало відео допиту окупанта
Російським військовим видали провізії на три дні перед відправлення до України. У Службі безпеки України вважають, що за цей термін Путін планував захопити нашу країну.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Такий висновок у спецслужбі зробили на підставі показань полоненого російського військового, який заявив, що під час відправлення в Україну їм видали триденний запас провізії.
"За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні та відправили воювати з Україною... Отже, кремлівський план бліцкригу вже провалився. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останнього! Разом переможемо!" — сказано у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Батьки взятого в полон росіянина не знають, де він, і сам чоловік нібито не знав, що війська РФ йдуть на Україну.
В Україні сьомий день продовжується війна. 24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.