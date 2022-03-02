Бліцкриг провалився: російським військовим видали їжі лише на три дні. СБУ опублікувало відео допиту окупанта

Російським військовим видали провізії на три дні перед відправлення до України. У Службі безпеки України вважають, що за цей термін Путін планував захопити нашу країну.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Такий висновок у спецслужбі зробили на підставі показань полоненого російського військового, який заявив, що під час відправлення в Україну їм видали триденний запас провізії.

"За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні та відправили воювати з Україною... Отже, кремлівський план бліцкригу вже провалився. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останнього! Разом переможемо!" — сказано у повідомленні.

Батьки взятого в полон росіянина не знають, де він, і сам чоловік нібито не знав, що війська РФ йдуть на Україну.

В Україні сьомий день продовжується війна. 24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.