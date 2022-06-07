Борис Джонсон за пів року може знову зіткнутися з голосуванням щодо вотуму довіри, - Skynews

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через пів року може зіткнутися з черговим голосуванням щодо вотуму довіри, оскільки провідний комітет консерваторів розглядає можливість змінити правила після того, як вотум недовіри йому напередодні провалився, повідомляє Skynews.

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За словами Тобіаса Елвуда, який голосував проти прем'єр-міністра, глави Комітету 1922 року розглядають можливість змінити правила, щоб лідер партії міг отримати ще один вотум довіри.

Він додав, що наступне голосування щодо вотуму довіри Джонсону може відбутися вже за шість місяців.

Водночас Джонсон наполягав, що він здобув "вирішальну" перемогу, попри те, що 41% його власних депутатів проголосували за його відставку. Однак цього виявилося достатньо, щоб він продовжив працювати на посаді прем’єра.

Зазначається, що чинні правила Консервативної партії передбачають, що після успішного голосування щодо вотуму довіри лідеру партії, наступне має відбутися не раніше, ніж за рік.

Нагадаємо, прем'єр-міністром Британії Борис Джонсон отримав вотум довіри в ході таємного голосування, на якому депутати Консервативної партії визначали чи залишиться. Голосування, 211 проти 148, не набрало більшість для усунення Джонсона з посади лідера партії.

Британський прем'єр почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В офісі прем'єра пройшло кілька заходів із порушеннями правил локдауну.