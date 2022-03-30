Британія, США, Франція, Німеччина та Італія виступили проти послаблень щодо Росії

Лідери п'яти великих країн Заходу заявили про необхідність допомоги Україні зброєю у боротьбі проти російської агресії та про санкції щодо РФ. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

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"Ми повинні судити про режим Путіна по їхніх діях, а не за словами. Путін прокручує ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну та її союзників капітулювати", — сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Лідери країн обговорили необхідність спільної роботи щодо зменшення залежності від російських вуглеводнів.

Вони погодилися, що не можна робити послаблень Росії, доки триває її агресія проти України.

Лідери також підтвердили свою рішучість "продовжувати підвищувати ціну для Росії за її жорстокі атаки в Україні, а також продовжувати надавати Україні засоби для захисту від невиправданого та неспровокованого нападу".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив сумніви, що Україну слід прийняти в ЄС у той час, коли вона воює з Росією.

У турецькому Стамбулі завершилися переговори України та РФ. Глава переговорної групи Давид Арахамія озвучив умови щодо гарантій безпеки.