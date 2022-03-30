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Британія, США, Франція, Німеччина та Італія виступили проти послаблень щодо Росії
Лідери п'яти великих країн Заходу заявили про необхідність допомоги Україні зброєю у боротьбі проти російської агресії та про санкції щодо РФ. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.
Лідери країн обговорили необхідність спільної роботи щодо зменшення залежності від російських вуглеводнів.
Вони погодилися, що не можна робити послаблень Росії, доки триває її агресія проти України.
Лідери також підтвердили свою рішучість "продовжувати підвищувати ціну для Росії за її жорстокі атаки в Україні, а також продовжувати надавати Україні засоби для захисту від невиправданого та неспровокованого нападу".Підписуйтеся на наш YouTube канал
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