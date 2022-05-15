"Це нічого не дало": у Конгресі США констатували, що санкції проти РФ не спрацювали

Санкції, введені США проти Російської Федерації, не спрацювали – обмеження не змусили президента РФ Володимира Путіна закінчити війну в Україні.

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Про це заявила член Палати представників Конгресу республіканка Марджорі Тейлор Грін, повідомляє The Washington Post.

Вона констатувала, що санкції проти Росії не спрацювали.

"Через всі ці санкції Володимир Путін припинив свою війну в Україні? Ні, зовсім ні. Це нічого не дало. Отже, знаєте що? Я дбаю про нашу країну, Сполучені Штати Америки і наш народ. Ось і все", - сказала Марджорі Тейлор Грін.

Вона заявила, що в США є люди, які не можуть знайти дитячу суміш через такий дефіцит.

"Але наш Конгрес збирається відправити 40 млрд доларів до якоїсь іншої країни", - додала Марджорі.

Нагадаємо, через санкції ВВП Росії в 2022 році може знизитися на 12%, таким чином зіткнувшись із гіршим спадом з 1994 року. Також очікується негативний ефект від обмежень наступного року. З урахуванням запровадження поточних санкцій у 2023 році падіння ВВП може становити 5%.