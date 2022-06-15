"Чекаю на перевірку": Зеленський засумнівався в доповідях про постачання армії

Президент Володимир Зеленський попросив головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного звернути увагу на повідомлення у соціальних мережах та ЗМІ про те, що частина наших бійців не має засобів індивідуального захисту.

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Про це Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні.

Президент заявив, що у зв'язку з інформацією у ЗМІ про те, що частина бійців не вистачає засобів індивідуального захисту, необхідно провести перевірки логістики в армії і того, як вони розподіляються.

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється в суспільстві. Чекаю на перевірку логістики в армії, на те, що поставляється і як розподіляється", - сказав Зеленський.

Він додав, що всім, хто знаходиться в зоні бойових дій, має вистачати всього необхідного для захисту, держава забезпечує такі поставки.

Зазначимо, паралельно із закупівлею спорядження для українських захисників, необхідного на сьогодні, Міноборони України розпочало процес закупівлі зимової форми для Збройних сил .

Нагадаємо, Національний банк відкрив спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України. Перерахувати кошти можна як у реквізитах, і з допомогою платіжної картки. Усі гроші йдуть на потреби ЗСУ.