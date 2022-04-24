Через санкції в Бельгії заблокували вивіз 8 тисяч елітних автомобілів до РФ

Через санкції, які вводять заборону на розкіш, у бельгійському порту застрягли 8 тисяч елітних автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро.

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24 квітня через антиросійські санкції заблокували виїзд близько 8 тисяч елітних автомобілів. Їх мали відправити до Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

Преміальні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes-Benz, а також інші дорогі машини прибули з Азії і мали вирушити до Росії. Але їх не змогли пригнати росіянам через заборону на розкіш, що не дозволяє постачати в країну автомобілі, дорожчі за 50 тисяч євро.

Як повідомив The Wall Street Journal директор порту Марк Адріансенс, у Зебрюгге є й інші підсанкційні речі, які не можуть переправити до Росії. Загалом там уже заблоковано понад 1000 контейнерів, що прямують до РФ, оскільки їх вирішили перевірити.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що ЄС має намір запровадити шостий пакет санкцій проти Росії. Новий пакет санкцій включатиме "певну заборону" на імпорт російської нафти. Санкції передбачають також відключення ще кількох російських банків від міжнародної системи SWIFT.

Пізніше цього дня український уряд презентував план Єрмака-Макфола, розроблений для ЄС з рекомендаціями для безболісної та поступової відмови від нафтогазової продукції.