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- Війна Війна
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- Політика
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Чиновників зобов'яжуть повернутись до України
З 25 квітня 2022 року набуде чинності постанова Кабміну №440, яка встановлює порядок роботи держслужбовців під час воєнного стану. Зокрема, за кордоном вони можуть перебувати лише у службових відрядженнях.
"За рішенням керівника державної служби у державному органі може вводитися дистанційна робота за наявності організаційних та технічних можливостей для виконання їх посадових обов'язків", – йдеться у документі.
Якщо держслужбовець перебуває за кордоном не в ході відрядження, то до нього може застосовуватись дисциплінарне стягнення згідно із законом.
Це стосується й тих, хто без рішення керівника залишив робоче місце.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, фракція "Слуга Народу" у Верховній Раді не підтримуватиме законопроєкт (№7265) про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон.
У той же час міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що міністерство планує забронювати частину будівельників для відновлення зруйнованої інфраструктури та міст.