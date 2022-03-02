Дата нових переговорів з Росією поки що невідома – Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки що невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - поки що невідомо", - сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що російська делегація прибуде на місце переговорів 2 березня.

"Російська делегація сьогодні ближче до вечора на місці переговорів чекатиме на українських переговорників, сподіваємось, що вони приїдуть", - цитують Пєскова РосЗМІ.

Нагадаємо, в ході проведених на території Білорусі 28 лютого переговорів між Україною та Росією про припинення вогню намітилися певні рішення щодо деяких тем, а переговори будуть продовжені .