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ДБР вилучає майно Росії на користь захисників України

ДБР вилучає майно Росії на користь захисників України

Державне бюро розслідувань в умовах воєнного стану встановлює наявність в Україні майна, що належить країні-окупанту, конфісковує його на передає кошти на потреби ЗСУ.

Державне бюро розслідувань встановлює наявність в Україні майна, що належить країні-окупанту та про його місцеперебування інформують військово-цивільні адміністрації та командування військових частин.

Впродовж минулої доби у взаємодії з підрозділами Держприкордонслужби України припинено 2 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги, ввезення комерційних товарів на митну територію України. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Крім цього, у пунктах пропуску західного кордону забезпечено вилучення 24 вантажних транспортних засобів із вантажами для потреб оборони держави. Серед вилученого - запчастини для автомобілів, будівельні матеріали, харчові продукти, електронне обладнання.

Також виявлено ще 13 вантажних транспортних засобів, стосовно яких перевіряються питання законності переміщення вантажів в умовах воєнного стану.