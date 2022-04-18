Дефолт Росії — питання кількох тижнів, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефолт Росії може настати протягом кількох тижнів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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"Порти всіх країн ЄС призупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти "Сбербанку". Ці рішення потрібні якнайшвидше. Ці рішення допоможуть призупинити війну. Дефолт Росії стає питанням вже не місяців, а тижнів", — повідомляє пресслужба з посиланням на прем'єр-міністра Шмигаля.

При цьому прем'єр зазначив, що щодня українська влада спілкується з партнерами щодо важливості подальшого тиску на Росію. Економічний та фінансовий тиск на цю країну продовжиться.

Нагадаємо, голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна 18 квітня заявила, що на Росію очікує сплеск цін на окремі товари в другому і третьому кварталах 2022 року, тому що економіка, за її словами, "пристосовуватиметься" до санкцій Заходу.

Раніше уряд США ухвалив рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах з рахунків американських фінансових установ 5 квітня.

Таке рішення ухвалили, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.

Проте Міністерство фінансів Російської Федерації заявило, що через санкції США не змогло розплатитися щодо євробондів у доларах. Відомство спробувало використовувати рублі, але іноземний банк-кореспондент не прийняв платіж у цій валюті. Таким чином, Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім обов'язком, вважають у S&P.