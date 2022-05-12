Депутати Харківської облради одностайно визнали Росію країною агресором

Проєкт рішення про засудження агресії Російської Федерації та підтримку територіальної цілісності і незалежності України винесла на розгляд голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Для узгодження вкрай важливого для регіону питання, скликали позачергову XI сесію. Вперше з початку війни. Наразі її провели онлайн. Окрім цього, під час засідання ухвалили зміни до регламенту Харківської облради.

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10 травня на XI позачерговій сесії Харківської обласної ради взяли участь 96 депутатів. Незважаючи на найскладніші часи, які випали на долю області, її мешканці продовжують жити, а люди працювати. Поряд з цим на порядок денний виносяться питання непорушної цілісності країни.

Зокрема депутати Харківської обласної ради восьмого скликання, категорично наголосили, що уся територія Харківської області була, є та буде невід'ємною частиною єдиної держави – України. Та закликали мешканців усіх без виключення населених пунктів області ігнорувати будь-які псевдореферендуми та/або "вибори".

"Хочу, щоб це стало черговим сигналом агресору про те, що тут він не знайде жодної підтримки, – зазначила ініціаторка проєкту рішення, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. – Та, що усі наші політичні сили насправді бачать нашу область невід’ємною частиною України, а Україну – незалежною і вільною".

Тетяна Єгорова-Луценко

Згідно цього затвердили Звернення Харківської обласної ради до мешканців області, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про засудження агресії Російської Федерації та підтримку територіальної цілісності і незалежності України:

"Ми упевнено стверджуємо, що ні псевдореферендуми, ні будь-які "вибори" не підтримуються керівництвом Харківської області та депутатським корпусом обласної ради, а також іншими законно обраними органами влади нашої Держави, - йдеться у зверненні. - Також наголошуємо, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, нікчемними, не створюють жодних правових наслідків.

Ми заявляємо, що Харківщина усім серцем та думками з мешканцями тимчасово окупованих територій. Кожного дня наша держава та наші воїни наближають звільнення від окупантів міста і села, що загарбав ворог. Ми віримо у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну!".