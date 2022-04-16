До Києва з візитом прибув голова парламенту Грузії

До Києва прибув речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

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Про це він сам написав у себе на сторінці у Twitter.

«Прибув до Києва разом із колегами-депутатами з Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну. Грузини на боці українців», - наголосив він.

Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians 🇬🇪🇺🇦 — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) April 16, 2022

При цьому Папуашвілі напередодні поспілкувався з головою молдовського парламенту Ігорем Гросу про Україну і російську агресію, що триває.

Нагадаємо, посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка, 17 квітня, посольство повноцінно відновить роботу.