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До Києва з візитом прибув голова парламенту Грузії
До Києва прибув речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.
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Про це він сам написав у себе на сторінці у Twitter.
«Прибув до Києва разом із колегами-депутатами з Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну. Грузини на боці українців», - наголосив він.
При цьому Папуашвілі напередодні поспілкувався з головою молдовського парламенту Ігорем Гросу про Україну і російську агресію, що триває.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка, 17 квітня, посольство повноцінно відновить роботу.