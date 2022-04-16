Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

До Києва з візитом прибув голова парламенту Грузії

До Києва з візитом прибув голова парламенту Грузії

До Києва прибув речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це він сам написав у себе на сторінці у Twitter.

«Прибув до Києва разом із колегами-депутатами з Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну. Грузини на боці українців», - наголосив він.

При цьому Папуашвілі напередодні поспілкувався з головою молдовського парламенту Ігорем Гросу про Україну і російську агресію, що триває.

Нагадаємо, посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка, 17 квітня, посольство повноцінно відновить роботу.

Автор:
Ілля Требор