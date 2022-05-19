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До НАТО забажала навіть частково визнана Республіка Косово
Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив про намір республіки вступити в НАТО. Він також сподівається, що Євросоюз прийме заявку Косово на вступ вже цього року, повідомляє РБК-Україна.
У своїй заяві Курті оперся на те, що Косово відразу підтримало усі антиросійські санкції, висловив надзвичайно дружнє ставлення до України і підкреслив, що Косово – "найдемократичніша країна в регіоні".
"Сили безпеки Косова були розгорнуті разом з США в Кувейті, що стало нашою першою міжнародною миротворчою місією. Ми також беремо участь у спільних військових навчаннях США Defender Europe 21 за участю 330 військовослужбовців", – заявив він.
Прем'єр додав, що постійна військова співпраця Косово з міжнародними партнерами зміцнює його довгострокову прихильність до миру, безпеки і членства в НАТО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Що ж стосується взаємин Косово і України, то відмітимо, що з 2020 року наша держава визнає його паспорти, але так і не визнала його незалежність від Сербії.
Нагадаємо, що лише кілька днів тому парламент Фінляндії більшістю голосів (188 із 200) підтримав вступ країни до НАТО. Разом із тим і глава Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ до НАТО.