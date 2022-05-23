Нові пропозції допомоги в укріпленні армії Україні зробили 20 країн

Незабаром Україна ще більше зміцнить свої оборонні позиції. Данія погодилася надати нам пускову установку Harpoon і ракети для захисту узбережжя, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає CNN.

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Ця заява прозвучала за підсумками другого засідання Контактної групи з питань України, організованого Остіном у понеділок, 23 травня.

Чехія також зголосилася направити істотну підтримку Україні, включаючи ударні вертольоти, танки і ракетні системи.

Сукупно про нові пакети допомоги в галузі безпеки оголосили 20 країн. Зокрема, йдеться про пожертвування критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони і танків та іншої бронетехніки.

Інші партнери виступили з новими зобов'язаннями щодо підготовки сил України та підтримки її військових систем (всього в другому засіданні контактної групи взяли участь 47 країн). Третє засідання відбудеться аж 15 червня.

Нагадаємо, що і 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакету надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів.