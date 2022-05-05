Джонсон та Зеленський обговорили постачання Україні "зброї більшої дальності"

Український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон у черговий раз провели телефонну розмову та обговорили військову підтримку України.

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Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Я на зв'язку з прем'єр-міністром Британії. Сьогодні я подякував йому за звернення до Верховної Ради. Ми обговорили майбутні спільні міжнародно-правові події. Також торкнулися деяких питань оборонного забезпечення України", - зазначив Зеленський.

I'm in touch with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Today I thanked him for addressing the Verkhovna Rada. We discussed future joint international legal events and developments. Some issues of defensive support for Ukraine were also touched upon. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Як йдеться у прес-релізі британського уряду, під час розмови, зокрема, два лідери говорили про додаткову військову допомогу Україні та притягнення винних російських солдатів до відповідальності та звірства в Україні.

На Даунінг-стріт заявили, що у телефонній розмові Джонсон та Зеленський обговорили також "події на полі бою та потреби українських збройних сил".

Це включає також "надання зброї більшої дальності для запобігання бомбардуванням цивільного населення".

Також британський прем'єр наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів військових злочинів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня звернувся (онлайн) до Верховної Ради. Він висловив слова підтримки Україні у війні проти РФ та повідомив про нову військову допомогу.