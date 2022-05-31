"Гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно", - Євген Єнін, МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Україні та Києву потрібно перманентно готуватися до агресій та нарощувати свою міць, щоб Росія боялася напасти знову.

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"Ми бачимо, що ворог недооцінив дух українців. Стало зрозуміло, що лише чисельністю чи зброєю нас не здолати. Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно. І цього, мабуть, не станеться навіть тоді Коли закінчиться війна, маючи таких сусідів під боком – краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори та їх спільники. не обирають", - каже він.

За словами Єніна, ця війна може бути далеко не останньою.

"У нас же немає жодних ілюзій про те, що це екзистенційний конфлікт. Наші вороги, як і в історії Ізраїлю, хочуть нас бачити мертвими, що не залишає нам багато простору для маневру. Тепер очевидно зрозуміло, і це підтверджено матеріальними доказами, що Київ планували захопити за кілька днів, так само розраховували на швидку капітуляцію нашої держави. Прорахувалися, але ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою", - додав він.

Євген Єнін наголосив, що небезпека існує навіть там, де зараз щодо безпечно.

"На жаль, зараз можливо все. Хоч і може здатися, що стало спокійно, а на сирени можна не звертати уваги, повертаються посольства, війна вже далеко на сході та півдні, насправді ж – ні. Ми в стані жорсткого протистояння і досі досі відстоюємо свою незалежність, і небезпека існує навіть там, де зараз відносно безпечно, навіть у умовно мирному зараз Києві є ризики та загрози, насамперед це ракетно-бомбові удари з боку РФ, незважаючи на те, що Київ один із найзахищеніших. міст України з погляду протиповітряної оборони", - підсумував перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що у МВС розповіли, скільки ДРГ затримали з початку повномасштабної війни в Україні.