Генпрокуратура вимагає замінити Медведчуку запобіжний захід на арешт

Генеральна прокуратура вимагає замінити запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука з домашнього арешту на утримання під вартою.

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Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою", - наголосила Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.