Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Генпрокуратура вимагає замінити Медведчуку запобіжний захід на арешт

Генпрокуратура вимагає замінити Медведчуку запобіжний захід на арешт

Генеральна прокуратура вимагає замінити запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука з домашнього арешту на утримання під вартою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою", - наголосила Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.

Автор:
Ілля Требор