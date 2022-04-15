- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Генпрокуратура вимагає замінити Медведчуку запобіжний захід на арешт
Генеральна прокуратура вимагає замінити запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука з домашнього арешту на утримання під вартою.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою", - наголосила Венедиктова.
Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.Підписуйтесь на наш Telegram канал