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Генсек ООН після візиту до Путіна приїде на зустріч із Зеленським
Після відвідування Москви генсек ООН Антоніо Гуттеріш у четвер, 28 квітня, прибуде до Києва та проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє прес-служба ООН.
Генсек ООН Антоніо Гуттеріш проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.
Також Гутерріш обговорить із співробітниками установ ООН "розширення гуманітарної допомоги народу України".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нам потрібні термінові кроки для порятунку життів, припинення людських страждань та встановлення миру в Україні", - написав Антоніо Гуттеріш у Твіттері.
Зазначимо, Гуттеріш 25 квітня приїде до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Гутерріш також зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Водночас спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч із Путіним відбудеться 26 квітня.
Нагадаємо, Антоніо Гутерріш запропонував оголосити в Україні перемир'я на Великдень. Він закликав до 4-денної гуманітарної паузи та заявив, що ООН готова в цей період направити до найбільш постраждалих регіонів України від російської агресії колони з гуманітарною допомогою. Україна на цю пропозицію погодилася, РФ відмовилася.