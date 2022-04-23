Генсек ООН після візиту до Путіна приїде на зустріч із Зеленським

Після відвідування Москви генсек ООН Антоніо Гуттеріш у четвер, 28 квітня, прибуде до Києва та проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє прес-служба ООН.

Генсек ООН Антоніо Гуттеріш проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.

Також Гутерріш обговорить із співробітниками установ ООН "розширення гуманітарної допомоги народу України".

"Нам потрібні термінові кроки для порятунку життів, припинення людських страждань та встановлення миру в Україні", - написав Антоніо Гуттеріш у Твіттері.

Зазначимо, Гуттеріш 25 квітня приїде до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Гутерріш також зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Водночас спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч із Путіним відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, Антоніо Гутерріш запропонував оголосити в Україні перемир'я на Великдень. Він закликав до 4-денної гуманітарної паузи та заявив, що ООН готова в цей період направити до найбільш постраждалих регіонів України від російської агресії колони з гуманітарною допомогою. Україна на цю пропозицію погодилася, РФ відмовилася.