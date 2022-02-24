Генштаб ЗСУ спростував інформацію про десант в Одесі

Інформація про десантування військ РФ в Одесі не відповідає дійсності. Про це повідомляє прес-служба Генерального штату Збройних Сил України.

"У четвер, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації приступили до інтенсивного обстрілу наших підрозділів на сході, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також об'єктам Збройних сил України, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що російські війська ведуть артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

ВПС відбивають повітряний напад загарбника. Збройні сили України зайняли та утримують оборонні позиції.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що війська РФ обстріляли 10 областей України та висадив десант в Одесі. За заявою прикордонників, Росія атакує з боку Білорусі.

У четвер, 24 лютого, президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.