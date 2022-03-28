Глава НБУ звернувся до провідних країн із проханням застосувати санкції до закордонних підрозділів російських банків

Голова Національного банку Кирило Шевченко звернувся до відповідних органів Канади, Японії, Швейцарії, США, Великої Британії та ЄС з проханням застосувати санкції до іноземних філій російських банків.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Дочки" компаній російських фінансових установ продовжують реалізовувати державну стратегію РФ за кордоном, різними способами уникаючи санкцій за її межами, і можуть бути залучені до розвитку схем, за допомогою яких оминають санкції" – йдеться у зверненні Шевченка.

Він вважає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало, що санкції, які запровадили проти агресора у 2014 році, виявилися неефективними. Тому голова регулятора впевнений, що зараз важливо запровадити якомога жорсткіші обмеження та виключити шляхи їх обходу.

"Ми впевнені, що лише спільними зусиллями, спрямованими на протистояння агресору, зможемо забезпечити захист принципів демократії та миру. Адже зараз йдеться вже не про бізнес, а про збереження життя мирного населення нашої держави", - підкреслив Кирило Шевченко.

Раніше, 24 березня, Шевченко звернувся до центральних банків Канади, Японії, Великої Британії, США, Швейцарії та Європейського центрального банку із закликом переглянути та розірвати кореспондентські відносини з усіма банками Росії та Білорусі.

У Нацбанку нагадують, що у відповідь на російську військову агресію проти України Швейцарська Конфедерація, Великобританія, США та ЄС запровадили санкції щодо деяких банків Росії.

Зокрема, було заморожено активи та заборонено доступ до фінансових ресурсів, що перевищують певний термін їх повернення, а також застосовано обмеження кореспондентських відносин.