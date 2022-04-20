Глави сенатів Чехії та Польщі закликали всі країни терміново допомогти Україні зброєю

Візити до звільнених від окупантів міст Київської області переконали політиків Чехії та Польщі в тому, що росіяни влаштували в Україні геноцид. Про це повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс.

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В результаті спікери сенатів звернулися до парламентів усіх цивілізованих країн із закликом у найкоротші терміни надати Україні зброю.

"Після відвідування Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид", – заявив Перебийніс.

Нагадаємо, нардепи проголосували за Постанову Верховної Ради України № 7276 від 13 квітня 2022 року "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні ". Загалом за постанову проголосували 363 народні депутати України.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид.

При цьому президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо вбивства українців російськими військовими.