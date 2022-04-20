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Глави сенатів Чехії та Польщі закликали всі країни терміново допомогти Україні зброєю
Візити до звільнених від окупантів міст Київської області переконали політиків Чехії та Польщі в тому, що росіяни влаштували в Україні геноцид. Про це повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс.
В результаті спікери сенатів звернулися до парламентів усіх цивілізованих країн із закликом у найкоротші терміни надати Україні зброю.
"Після відвідування Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид", – заявив Перебийніс.
Нагадаємо, нардепи проголосували за Постанову Верховної Ради України № 7276 від 13 квітня 2022 року "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні ". Загалом за постанову проголосували 363 народні депутати України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид.
При цьому президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо вбивства українців російськими військовими.