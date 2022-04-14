Греція більше не відправлятиме зброю в Україну

Керівництво Греції більше не планує передавати Україні зброю чи військове обладнання. Про це у грецькому парламенті заявив міністр оборони країни Нікос Панайотопулос, повідомляє Euractiv.

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За словами Панайотопулоса, передача більшої кількості зброї може вплинути на захист Грецією своєї території, зокрема на островах.

"Обладнання, яке ми відправили в Україну, надійшло з наших запасів. Відправлення більшої кількості не розглядається", – наголосив міністр.

У виданні зазначають, що раніше уряд Греції направив в Україну два транспортні літаки С-130 з військовою допомогою: автоматами Калашникова та переносними зенітно-ракетними комплексами.

Згідно з недавнім опитуванням MEGA TV, 66% греків не згодні з відправкою військової техніки в Україну і лише 29% підтримують рішення уряду.

Раніше повідомлялося, що незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade і 500 протитанкових ракет Javelin.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $ 800 млн.

Він включатиме гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю, яку, як зазначив Байден, українські військові використовують із руйнівним ефектом.

Цей новий пакет допомоги буде включати багато переданих Україні високоефективних систем озброєнь, а також нові види озброєння. За словами американського президента, вони підходять для ширшого наступу.

Джерело фото: ua. depositphotos. com